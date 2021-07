Hese trompet Eric Vloeimans krikt de temperatuur flink op

Als de temperatuur amper de vijftien graden aantikt dan kunnen daar zelfs een glas wijn, sferische verlichting, een winterjas en een fors tentdak weinig aan veranderen. Denk je. Tot Eric Vloeimans zijn lippen aan de trompet zet en zijn Argentijnse compagnon Pablo Dobal zijn vingers over de pianotoetsen laat vlinderen. Dat scheelt al gauw een graadje of vijf.

Gerard van Maasakkers

Gisteren trapten de twee rasmuzikanten de Zomerconcerten van Muziekgebouw Frits Philips af. In de binnentuin van DomusDela in Eindhoven die ook nu weer een perfect decor vormde voor een prima uitvoering - ondanks de lage temperaturen. De eerste drie zomerconcerten zijn gecureerd door Gerard van Maasakkers. Die hoorde ooit de muziek van Vloeimans in de film Majesteit en onmiddellijk was verkocht. Vandaag is er in Natlab de film American Utopia van David Byrne te zien en op 4 juli treedt de in Gent wonende Brabander zelf op, met de Philips Harmonie.

Quote De coronatijd is gebruikt om flink wat muziek te schrijven

Gisteravond slaagden Vloeimans en Dobal er in no time in om de kilte onder dat enorme tentdoek te verdrijven. Vloeimans gaf aan de coronatijd nuttig te hebben besteed, door flink wat muziek te schrijven. Dat doet hij altijd al, maar dit keer was anders, want er kon worden geschreven zonder deadline, zonder druk. Dat heeft een reeks liedjes opgeleverd, die allemaal de titel Inner Mission hebben meegekregen, naast een nummer.

Fluisteren, gillen, schuren

Stuk voor stuk zijn het nummers waarin Vloeimans excelleert op zijn geliefde ‘toeter’ die hij als altijd kan laten fluisteren, fluiten, schuren en gillen en waarin steevast het wat hese geblaas als bonus wordt ingezet. Heel subtiel en ietwat dramatisch was het nummer waarin de trompettist - hij is verhuisd naar het oosten van het land - een muzikale ode brengt aan zijn oude woning in Rotterdam. Mooi, als dat een voormalig thuis in je op kan roepen.

Buik als slaginstrument

Dobal liet zich horen als een welhaast perfecte compaan, die dikwijls mooi meeliep met de muziek van Vloeimans, om soms lekker dwars te liggen. Het duo speelde ook een aantal werken van de Argentijn en dat pakte heel goed uit; Vloeimans weet raad met Zuidamerikaanse tempi, klanken en melodielijnen en is dan niet te beroerd om zijn buik als slaginstrument te gebruiken, terwijl Dobal blijkt uitstekend te kunnen fluiten: Geert Chatrou heeft er een concurrent bij.

Het concert werd onder meer bijgewoond door de kersverse Muziekgebouw-directeur Edo Righini en de voormalige jazzgitarist was laaiend enthousiast. Over het optreden én over de locatie. Ondanks de kou.

Volledig scherm Het optreden van Vloeimans en Dobal was het eerste van de zomerconcerten van Muziekgebouw Eindhoven 2021. © Bert Jansen/DCI Media