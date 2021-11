Het Albert van Abbehuis in Eindhoven blijft behouden voor de kunstsector

EINDHOVEN - Het Albert van Abbehuis is definitief gered voor de kunstsector in Eindhoven. Voor het onderhoud en een renovatie is geld beschikbaar bij de gemeente. MAD Emergent Art Center kan er in ieder geval komend jaar exposities organiseren.

Het is nog niet zeker wat er daarna gebeurt. Wethouder Yasin Torunoglu laat weten dat hij volgend jaar de definitieve invulling van de toekomst van het Van Abbenhuis wil aanpakken.

Tom Veeger van MAD Emergent Art Center en van de nieuwe stichting Albert van Abbehuis heeft goede hoop dat hij er voor langere tijd een programma met lezingen, exposities en projecten kan organiseren. ,,Dit huis was een geschenk aan de stad, met een culturele bestemming. Ik denk dat wij een goede invulling geven aan het doel dat de familie Van Abbe voor ogen stond.”

Raad: cadeau aan stad niet verkwanselen

Begin dit jaar zag het er nog naar uit dat de gemeente de villa aan de Bilderdijklaan ging verkopen - onderhoud en exploitatie waren te duur geworden. De gemeenteraad stak daar een stokje voor. De politiek wilde het cadeau van de naamgever in 1957 - een zoon van Henri, de schenker van het grote Van Abbemuseum - niet verkwanselen. Het pand moest in eigendom blijven én bewaard blijven voor de cultuursector. Daarvoor moest nog wel geld gevonden worden, omdat de villa uit de 1917 toe is aan een grote renovatie en opknapbeurt van zo'n zeven ton. In de begroting voor de komende jaren is dat geld gereserveerd.

Quote Lang was veel onduide­lijk. Nu kunnen we als kunstcen­trum toewerken naar een vaste positie in de stad. Tom Veeger, Stichting Albert van Abbehuis/MAD Emergent Art Center

Meteen na het raadsbesluit is een nieuwe gebruikersovereenkomst gesloten, met de nieuwe stichting Albert van Abbehuis. In ieder geval voor een jaar. En zolang heeft de organisatie ook subsidie. ,,Lang was er veel onduidelijk, we hadden steeds een halfjaarcontract. De raad heeft in mei een goede zet gedaan door de verkoop van het Van Abbehuis af te blazen", zegt Veeger. ,,Nu kunnen we toewerken naar een echte, vaste positie in de stad, tussen TAC en MU (kunstcentrum op Strijp-S - red.) in. Eind goed al goed, zou je kunnen zeggen. Want er is al zo weinig plek om kunst te laten zien, zeker nu het TAC anderhalf jaar dicht gaat voor de verbouwing.” Het Temporary Art Center aan de Vonderweg wordt deels gerenoveerd en maakt deels plaats voor nieuwe woningen.

Volledig scherm Werk van Jan en Vincent Dams in Van Abbehuis in 2017. © René Manders/DCI Media

In het Van Abbehuis loopt momenteel een uitwisselingsexpositie van kunstenaars uit Thessaloniki en de regio Eindhoven. Op het programma staan verder onder andere het tijdelijk werkruimte bieden aan kunstenaars (artist in residence), een benefietexpo voor Brabantse kunstenaars - waar bezoekers werken kunnen kopen; de opbrengst gaat direct naar de makers - een tentoonstelling van twee Eindhovense kunstenaars en een project over architectuur en kunst. Ook Albert van Abbe, telg van de familie en woordvoerder in deze kwestie, krijgt later ruimte voor zijn werk.

Volledig scherm Albert van Abbe is de woordvoerder van de Van Abbefamilie over de toekomst van het Albert van Abbehuis, een cadeau van zijn grootvader aan Eindhoven. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Albert van Abbe meldt dat de familie - die zich fel verzette tegen de verkoop van het cadeau van hun voorvader - ‘enthousiast en blij’ is dat het allemaal goed is afgelopen. ,,En we zijn ook heel blij met de stichting AVA als gebruiker. Het werk van MAD wordt gewoon voortgezet. Dat is goed nieuws. Meer willen we er eigenlijk niet over zeggen. We hebben er ook niks over te zeggen.”

Torunoglu zegt dat hij wel nog met de familie wil overleggen over de definitieve invulling. Hij laat momenteel ook onderzoeken of het pand een gemeentelijk monument kan worden, in opdracht van de gemeenteraad. Als daar meer over duidelijk is, kunnen ook de plannen voor de renovatie gemaakt worden.