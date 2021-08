Het aloude ‘café met zaal’ heeft nog steeds toekomst, maar er moet wel wat veranderen

Onze (groot-)ouders vierden er hun bruiloften, jubilea en gingen er op dansles. We kwamen er voor de koffietafels na een uitvaart, vierden er carnaval en repeteerden er met de harmonie of muziekvereniging. Er waren dansavonden met bandjes of een dj of we kwamen er voor het jaarlijkse personeelsfeest.