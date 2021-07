Het altijd kwetsbare naakt bij galerie Pennings in Eindhoven

De in Eindhoven geboren en getogen Haarlemmer heeft voor de tentoonstelling de collega’s uitgekozen; heeft zich verder niet of nauwelijks bemoeid met de selectie van het werk en noemt het ‘fantastisch’ dat vrijwel alle exposanten speciaal voor de presentatie nieuw werk hebben gemaakt. Zijn eigen inbreng is - doelbewust - bescheiden: hij toont één grote foto, naast een aantal polaroids.

‘Expo-erotiek’

Het idee voor de tentoonstelling ontstond bijna twee jaar geleden toen galeriehoudster Petra Cardinaal hem vroeg of hij niet een keer een tentoonstelling wilde cureren. Van de Griendt accepteerde die uitnodiging en wist ook al onmiddellijk een thema: ,,‘Expo erotiek’, noemde ik het in eerste instantie. Maar al heel snel ben ik daar vanaf gestapt. Erotiek is slechts een onderdeel van naakt, gaat richting het seksuele en dat vind ik te beperkt. Ik wilde juist veel breder.”

Quote Net zo spannend als wanneer je een meisje voor het eerst naakt ziet Martijn van de Griendt

Hijzelf maakte zijn eerste ‘naakt’-foto toen hij 17 was en in Eindhoven zijn toenmalige vriendin Anouk fotografeerde, in een spiegel, op vakantie in Italië. Hij vond het buitengewoon spannend, weet hij nog. ,,Net zo spannend als wanneer je een meisje voor het eerst naakt ziet. Díe spanning en dat dan ook nog op foto vast te leggen, phoe.”

Die foto bleek de eerste van een reeks, want Van de Griendt is vervolgens altijd zijn vriendinnen blijven fotograferen. ,,Waarom? Omdat ik heel erg ben van de mooie vrouwen en ik het naakte vrouwenlichaam prachtig vindt.” En nee, hij is documentair fotograaf en dus altijd bezig met ‘het echte’, en daarom dus geen foto’s van modellen, maar van zijn eigen vriendinnen.”

Jongeman Luka

Voor ‘zijn’ expo heeft hij zichzelf willen uitdagen en daarom juist wél gewerkt met een model, de (jonge) man Luka. ,,En ik wilde hem fotograferen alsof hij mijn vriendje was. Ik denk, hoop, dat ik dezelfde sfeer te pakken heb als wanneer ik een vrouw fotografeer. Alhoewel de spanning dan altijd toch anders is, daar moet ik eerlijk in zijn.”

Van de Griendt is bij een breed publiek bekend door zijn series ‘On/Off’, over onze altijd-maar-aan-maatschappij, de imponerende serie ‘Ik ben zeventien’ en het boek over de Eindhovense Maria, die hij gedurende lange tijd fotografeerde.

Quote Ik heb het idee dat Nederland flink wat preutser is geworden de afgelopen tien, vijftien jaar Martijn van de Griendt

Hij zegt altijd al gebiologeerd te zijn door het fenomeen naakt, maar ziet dat dan niet alleen letterlijk maar vooral ook figuurlijk. ,,Kwetsbaarheid is ook naakt. Bovendien is ‘nu’ - zoals het in de titel van de tentoonstelling staat - naakt in het Frans en gaat deze expo ook vooral over het naakt in deze tijd. Waarbij ik overigens het idee heb dat Nederland flink wat preutser is geworden de afgelopen tien, vijftien jaar. Ik weet niet waardoor dat komt.”

Door de seksualisering van het naakt, denk ik.

,,Dat zal het zijn ja! Kijk naar de videoclips, porno, het moet allemaal perfect, mensen zijn bang om hun echte naakte lichaam te laten zien. Ja, je hebt gelijk, dát is het.”

Meisje met de parel

Als hij een naakt moet noemen in de beeldende kunst, dan komt hij gelijk op de proppen met de Venus van Milo van Botticelli, de schilderijen en foto’s van Breitner, doeken van Marlene Dumas en het fotowerk van de Amerikaanse Sally Mann. ,,En, ja, ik moet toch ook - misschien heel raar - aan ‘Meisje met de parel’ van Vermeer denken. Dat vind ik ook een soort van naaktheid, een puurheid. Je innerlijk laten zien, snap je? Die kwetsbaarheid of openheid, die zie je terug bij vrijwel alle exposanten hier. Dát is dus het naakt zoals ik dat wil laten zien.”

‘Naakt / Nu - Nude / Now’: Jesse van den Berg, Tara Fallaux, Martijn van de Griendt, Ehlana Polgara, Lana Prins, Cornelie Tollens, Dylan van Vliet, Prins de Vos en Lova Yu. Pennings Foundation, Geldropseweg 63, Eindhoven. Tot 28 augustus.

Volledig scherm The golden room - 2, 2021. © Cornelie Tollens