Het balletje rolt nu echt voor Eindhovense balvirtuoos Ahmed Özer

,,Ballie!” Het is tijdens de pauze van het voetbaltoernooi in Stratum, als Ahmed Özer ineens vanuit zijn ooghoek een bal ziet naderen. Achteloos lepelt hij die met 1 voetbalbeweging de lucht in, houdt de bal een paar keer hoog en mikt hem dan over het metershoge hek precies in de middencirkel.