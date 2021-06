Het blijft onrustig in de Kruisstraat: ‘Herrie, heel veel herrie’

Lachgasver­bod in Eindhoven pas na de zomer door overvolle agenda gemeente­raad

2 juni EINDHOVEN - Terwijl de politie zich zorgen maakt over het grote aantal incidenten met lachgas komt er deze zomer toch nog geen verbod in Eindhoven. Een voorstel dat burgemeester John Jorritsma eind april bij de Eindhovense politiek heeft neergelegd komt wegens drukte niet deze maand maar pas in september op de agenda. De zogenoemde agendacommissie van de gemeenteraad heeft dat bepaald.