Het Brabants voert de ondertoon in Tweede Kamer, veel voorkeurstemmen voor Daan de Kort (VVD)

Lege etalages in Heuvel als ex­po-ruim­te

24 maart EINDHOVEN - Wandelen en etalages kijken. Dan is het wel zo leuk om af en toe iets anders te zien. The flexpo Led Light District biedt om de twee maanden een nieuwe expositie in rood verlichte etalageboxen op de begane grond in de Heuvel. Fotografe Hanneke Wetzer trapte deze maand af met haar project Living Alone (Together).