Het debat in de Eindhovense gemeenteraad dat maar geen debat wordt

EINDHOVEN - Digitaal vergaderen in de Eindhovense gemeenteraad? Het is slechts een dooie boel die niet tot ook maar enige vorm van debat leidt.

Het is maar goed dat de Eindhovense gemeenteraad na de zomervakantie afstapt van de digitale vergaderingen. In september keren de raadsleden voor de driewekelijkse raadsvergadering weer terug naar de raadszaal van het gemeentehuis. En dat is hard nodig ook , want door dat digitaal vergaderen is het debat in de Eindhovense raad zo goed als gesmoord geraakt.

Natuurlijk, naar aanleiding van de het besluit om Zwarte Piet in deze stad in de ban te doen, vlogen de raadsleden elkaar flink in de haren. En ook het door een groot deel van de dertien andere raadsfracties opgetrokken cordon sanitaire rondom de Lijst Pim Fortuyn (LPF) deed nogal wat digitaal stof opwaaien.

Zenden

Maar er is een verschil tussen digitaal en in levende lijve vergaderen. In het ene geval gaat het om standpunten uitwisselen, met elkaar in discussie gaan, elkaar daarbij interrumperen en tot een gezamenlijke slotsom komen. In het andere geval gaat het om braaf een verhaaltje oplezen, om een minimum aantal interrupties - en dan vaak minuten te laat, als een raadslid in zijn betoog al weer veel verder is - en nauwelijks om discussie.

Digitaal vergaderen, zo blijkt, dat is in Eindhoven vooral zenden. En maar nauwelijks ontvangen.

Zo ook afgelopen dinsdag, bij wat traditioneel een van de hoogtepunten van het politieke seizoen zou moeten zijn. Die middag en avond bespreekt de gemeenteraad in drie urenlange vergaderingen de jaarrekening over 2019, een terugblik op de resultaten van het gevoerde beleid, en de zogenoemde kaderbrief, waarin de hoofdlijnen voor de gemeentebegroting voor volgend jaar - met daarop een bedrag van een slordige 1 miljard euro - uiteen gezet worden.

Uitgelezen moment

Dat is voor de gemeenteraad een uitgelezen moment om stil te staan bij wat het stadsbestuur voor elkaar heeft gekregen de afgelopen twee jaar, nadat het in mei 2018 aantrad. Het is ook bij uitstek het moment om vooruit te blikken naar de komende tijd, naar wat er allemaal nog moet gebeuren. En daar met vijfenveertig man/vrouw sterk eens een flinke boom over op te zetten.

Maar weinig tot niets van dat alles. De coalitiepartijen steken de loftrompet over hoe goed hun wethouders het doen. De oppositiepartijen proberen wat zand in de machine te strooien. En hier en daar berijden de verschillende partijen wat stokpaardjes.

Zo dringt het CDA opnieuw aan om maatregelen om de bereikbaarheid in de stad voor auto’s te verbeteren en vraagt D66 opnieuw om een buitenbadzwembad bij de nieuwe Tongelreep. Het laatste zorgt voor zichtbare ergernis bij wethouder Stijn Steenbakkers, het eerste wordt door wethouder Monique List laconiek weggewoven.

Niet beantwoord

Vragen over de financiële risico's van de coronacrisis door de PvdA en van de ChristenUnie over het al dan niet noodgedwongen van de gemeentelijke belastingen vanwege die crisis worden door wethouder Marcel Oosterveer zelfs helemaal niet beantwoord.

Dinsdag sluit de gemeenteraad het seizoen af, met opnieuw een digitaal debat. Misschien moeten de raadsleden en de wethouders maar gewoon doen alsof ze al weer in de echte raadszaal zitten, in plaats van een virtuele. En weer eens lekker met elkaar in debat gaan.