Het ED ging precies 25 jaar geleden als eerste krant online en dat ging ongeveer zo

EINDHOVEN - Het internet: hoe gebruik je dat eigenlijk? En waar is het voor bedoeld? Precies 25 jaar geleden waren dit de koppen in de krant. De papieren krant welteverstaan, want het Eindhovens Dagblad ging toen - als eerste van alle Nederlandse dagbladen - online. Het wereldwijde web op. Een terugblik.

Komst van andere dagbladen online De voorsprong die het Eindhovens Dagblad had met als eerste online te zijn op webadres: dse.nl/ed, is door andere kranten snel ingehaald, die met hun eigen url rechtstreeks bereikbaar waren. NRC.nl is vastgelegd op 9 februari 1994

Trouw.nl is 8 augustus 1994 vastgelegd

NRC gebruikte haar url vanaf 5 september 1994 alleen om via ‘elektronische brievenbus’, e-mail dus, bereikbaar te zijn.

Volkskrant.nl is 15 maart 1995 vastgelegd

AD.nl op 2 oktober 1995

Telegraaf is geregistreerd op 18 december 1995

Parool startte op 3 december 1996

Trouw is kwam op 8 augustus 1998 met een eigen website. Op 11 maart 1997 is de url www.eindhovensdagblad.nl vastgelegd. Oudjaarsdag 1994: een belangrijke dag. Jan van de Ven kreeg groen licht van de hoofdredacteur destijds, Joep van der Hart, om artikelen uit de papieren krant online te zetten via DSE. De Digitale Stad Eindhoven. Het besluit was pas een dag van tevoren genomen. ‘Misschien wel leuk. Vraag eens of we dat vaker kunnen doen.’ ,,Achteraf vraag ik me af of wij beiden wel wisten waaraan we begonnen.”



Jan van de Ven was in 1994 economieredacteur bij de krant. Door die functie kwam hij vaak bij bedrijven waar ze al werkten met 'het internet'. ,,Heb jij geen e-mailadres?” vroegen ze dan. ,,Dat vonden ze een beetje raar in die kringen.” Van de Ven besloot een account te nemen, mét e-mailadres uiteraard. Hij dook in de materie en kwam zo vanzelf in contact met anderen die ook met deze nieuwigheden bezig waren, waaronder de Digitale Stad Eindhoven. Dat is een platform waar burgers en non-profit instellingen uit Zuidoost-Brabant zelf webpagina's met regionale informatie kunnen aanbieden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het artikel in de krant over de eerste dagen ED online. © ED

Nu, precies 25 jaar later, kijkt Van de Ven er enigszins bescheiden op terug. ,,Het zag er lang niet zo gelikt uit als tegenwoordig. Het waren artikelen uit de krant die zonder enige bewerking of in te korten getransformeerd werden naar HTML om op de website van de krant te zetten, maar het was een begin!”

Dat begin was eigenlijk een soort experiment vanuit DSE. In de 'kiosk', zoals het toen heette, moesten dagelijks artikelen verschijnen vanuit de krant. DSE was pas een dag eerder officieel opgericht en ging online via een computer bij de TU/e. Met een internetaansluiting kon je DSE bereiken en een paar maanden later was rechtstreeks inbellen met een modem mogelijk. Dat klonk ongeveer zo:

In de papieren krant verscheen een artikel hoe je dat precies moest doen, de website bereiken. 'Wat is Internet en wat heb je nodig?’ kopte het verhaal. Daaronder een lofzang van reacties uit het buitenland, want vooral over de grens waren ze blij dat ze ook nieuws uit hun thuisland konden lezen. ,,Dit is de perfecte uitkomst, omdat er voor zover ik weet in Trondheim geen Nederlandse kranten meer verkocht worden,” schrijft Mark Horsthuis vanuit Noorwegen. ,,Dit is een stuk beter dan de NRC,” voegt hij daaraan toe.

Volledig scherm De allereerste webpagina van ED die door Waybackmachine bewaard is. © Waybackmachine

EDtv

Na bijna 2,5 jaar wordt het ED niet langer gehost door DSE, maar krijgt het een eigen server. Daarna gaat het snel. 'De mannen in pakken’ nemen het over zoals Jan van de Ven treffend zegt en de website krijgt een flinke update. Ook het gebruik van internet verandert. Sociale media zoals Hyves, Facebook en YouTube duiken op.

Na tien jaar noemt commercieel directeur Nienke Meijer de website volwassen en wil ze een betaalmodel. YouTube wordt opgericht in 2005. EDtv volgt in oktober dat jaar en daarmee is ED ook het eerste dagblad met een videokanaal.

En dit, dit is misschien wel het bekendste fragment in de historie van het Eindhovense internet. Balkenende die skateles krijgt van de skaters op het Stadhuisplein.

Zo heeft EDtv een enorm beeldarchief op YouTube en de huidige site staan. Van serieuze politieke onderwerpen tot aan mooie evenementen in de regio. Alles wordt belicht. Eind 2011 bestond het Eindhovens Dagblad precies 100 jaar en dat is een mooi moment om een kijkje achter de schermen te geven. Toen nog op het Begijnenhof in het centrum van Eindhoven. Momenteel zit de redactie op Strijp-S in het Glasgebouw.

Grote projecten

Online Zuid

Hoe anders gaat dat nu? Nu er 18 mensen alleen voor online werken, vast en freelance, én nog 8 mensen apart voor sport online. Dit gebeurt allemaal vanuit het Deprez-gebouw in Tilburg waar Carin Beenen nu de leiding heeft. Zij heeft het overgenomen van André Trompers. Hij heeft op zijn beurt begin 2018 de redactie Online Zuid opgezet, de gezamenlijke onlineredactie van de Brabantse dagbladen: Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN DeStem.

Vanuit Tilburg werkt de internetredactie voor drie titels tegelijk. ,,We coveren nu heel Brabant", zegt Carin Beenen. ,,Hier maken we het snelle nieuws, maar ook langere verhalen die in de hele provincie meekunnen.” In tegenstelling tot 25 jaar geleden is het redactiesysteem nu razendsnel en makkelijk in gebruik. ,,Het is heel simpel om ergens een video, foto of uitgelichte quote bij te zetten", zegt Beenen. ,,Vroeger keek je aan het einde van de dag of er iets was gebeurd, nu horen mensen een sirene en verwachten ze bijna dat we meteen iets online hebben staan. Wat niet altijd zo is, maar wel vaak.”

Het internet is natuurlijk allang geen eenrichtingsverkeer meer. Door sociale media staat de krant in direct contact met de lezer en andersom. Daarbij weten we ook steeds meer over die lezer doordat we volledig anoniem gegevens verzamelen. ,,Je kan nu zien wát de lezer leest, hoelang die dat doet en wanneer ‘ie ophoudt", legt ED hoofdredacteur John van den Oetelaar uit. ,,Dat leert ons ontzettend veel over de nieuwsconsument. Zo kunnen we hem nóg beter bedienen, zorgen dat onze verhalen nóg beter verteld worden en onze kerntaak nóg beter uitvoeren.”

Volledig scherm Online Zuid in het Deprez gebouw in Tilburg. © ED