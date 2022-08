Het ED zoekt mensen die gezondheidsklachten krijgen door houtrook

Nieuwe woontorens in Eindhoven trekken ook criminelen aan: zorgen over opmars van spookwonin­gen

EINDHOVEN - Twee van Europa’s meest gezochte criminelen zaten ondergedoken op schuiladressen in hartje Eindhoven, in een ander appartement lag 12,5 miljoen euro verborgen. En dat is nog maar een voorbode. Met het groeiend aantal luxe woontorens in het centrum worden ‘spookwoningen’ een steeds groter probleem.

11:00