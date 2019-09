Het eerste Brabantse boekenweekgeschenk is een huiveringwekkend cadeautje

Best aardige lui, die hoofdpersonen uit de novelle van Henk van Straten. De gepensioneerde Nuenenaren zijn ruimdenkend, lief voor hun medemensen en houden van kunst en literatuur.



Op een gezellige middag staat opeens een gemaskerde man in hun woonkamer. Hij blijkt een psychopaat met een ideologische missie. Hij vernedert en mishandelt de Nuenenaren.



Van Gogh sneed hier nooit een oor af is een huiveringwekkend, fictief verhaal. De titel zinspeelt op een gruwelijk voorval in het verhaal. (De bewering op het omslag klopt helemaal: de schilder verminkte zichzelf niet in zijn oud-woonplaats Nuenen, maar in het Zuid-Franse Arles.)