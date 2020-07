Het eetstraatje op Trudoplein is klein maar fijn

,,Dat is de markt. Er staat alleen niet veel meer”, vertelt een voorbijlopende (groot)moeder tegen een van de twee kleintjes die mee op stap zijn. Het is een treffende typering voor de kleine verzameling kramen op het Trudoplein. Een viskraam, kaasboer, kippengrill en een Aziatische kraam is alles waar de buurt deze zomerse middag uit kan kiezen. De bloemist is op vakantie en ook de gehaktballenkraam van de Ballenkoning schittert door afwezigheid.