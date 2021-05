Het Eindhovens Woongenootschap onderzoekt mogelijke locatie bij Bosch-gebouw op Strijp-S

,,Trudo vindt zo'n coöperatie een goed initiatief en wil graag helpen om dat mee van de grond te tillen. Maar we zijn echt nog in de beginfase", zegt projectleider Jack Hock namens Trudo. ,,We moeten zien of de business case rond te krijgen is, of ze genoeg leden kunnen vinden en of die mensen ook een bedrag willen inleggen.” Trudo gaat de bouw niet subsidiëren, zegt Hock. De hoofdmoot van de financiering is aan de organisatie zelf. ,,Maar het helpt richting banken als Trudo er achter staat. Dat biedt meer zekerheid. En dat is belangrijk, want dit plan staat of valt met de steun van banken.”