Het feestje in Acht gaat (binnen) gewoon door

,,Het is balen, maar we zijn het allemaal met elkaar eens. De optocht gaat niet door”, zegt Etienne van Nistelrode van de carnavalscommissie in Acht. ,,We kunnen geen risico nemen en zeker niet met de kinderen die in de optocht meedoen.” ‘Acht zet alles op alles’ is het thema van de Achtse carnavalsoptocht. De dames en heren van de organisatie hebben gisterochtend alles op alles gezet om de optocht door te laten gaan. Maar tegen storm en rukwinden kan niemand op. Gistermorgen om 09.00 uur was het eerst spoedberaad per app. Weerberichten met cijfers over windsnelheden en windvlagen bij de hand. Van Nistelrode: ,,Het verzetten van de optocht is plan-technisch niet haalbaar. Het thema van dit jaar schuift door naar volgend jaar.”