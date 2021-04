Het grauwe beeld op de Keizersgracht: ‘Misschien moet het werk maar langzaam verdwijnen...’

BuitenBeeldenEINDHOVEN - Min of meer verborgen kunst in de regio; tegen gevels, op begraafplaatsen, of verstopt in het bos. De kunstredactie zoekt en vindt. In aflevering 27: drie woorden op een grijze muur in hartje Eindhoven, bijna verdwenen onder de klimop.

Nee, hartkloppingen krijg je er niet van. Want om die tekst op die muur nu ‘mooi’ te noemen, dat gaat wat ver. Je zou zomaar kunnen denken dat het een oude reclametekst is, daar op die zijgevel van bloemenzaak Oktober aan de Keizersgracht. Ofschoon: ‘Grauw Beeld Blind’ is nu niet echt een wervende tekst uit de koker van een slimme marketingjongen; het roept eerder wat sombere gedachtes op.

Bekende kunstenaars

Kunstenaar Rémy Zaugg (1943-2005) is de bedenker van deze tekst. Hij maakte het werk in 1996 op uitnodiging van de Eindhovense Stichting Peninsula, in samenwerking met het Van Abbemuseum. Beide instellingen hadden het project ‘Travaux Public/Public Works’ opgezet. Zeventien kunstenaars was gevraagd een tekstwerk te maken voor de openbare ruimte in de stad, en daar zaten zeer bekende kunstenaars bij.

Volledig scherm Rémy Zaugg © ED

Quote Rudi Fuchs, destijds directeur van het Van Abbe, had een paar jaar eerder een tentoon­stel­ling van Zaugg georgani­seerd en dat maakte op ons diepe indruk Peter Foolen, Peninsula

Zoals Lawrence Weiner, die een tekst op een Eindhovense stadsbus liet aanbrengen: ‘Het zout van de aarde vermengd met het zout van de zee’, of Jospeh Kosuth die in neon een tekst van Piet Mondriaan liet maken: ‘Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst’. Het hangt nog altijd in het stationsgebouw..

Geen makkelijke man

De Zwitser Zaugg koos voor de wat grijzige muur aan de Vestdijk, zegt Peter Foolen van Peninsula. ,,Rudi Fuchs, destijds directeur van het Van Abbe, had een paar jaar eerder een tentoonstelling van hem georganiseerd en dat maakte op ons diepe indruk.” Geen makkelijke man, weet Foolen zich nog goed te herinneren: ,,Heel streng en direct. Heel filosofisch ook.”

Volledig scherm De Eindhovense kunstenaar Domien Coppelmans schildert de tekst van Rémy Zaugg op de zijgevel, 1996 © Ruud Balk

De Eindhovenaar diende met behulp van kleurstaaltjes de exacte kleur van de muur te bepalen. ,,En na enige tijd kwam Zaugg op de proppen met dat iets donkerder grijs en de woorden Grauw Beeld Blind. En ja, hij had de teksten in het Nederlands aangeleverd, want hij had grondig research gedaan, dat was wel duidelijk.”

Het werk van conceptueel kunstenaar Zaugg gaat over waarneming. Ook met Grauw Beeld Blind dwingt hij de kijker na te denken over wat die nu eigenlijk precies ziet. Om daar vervolgens het zijne van te denken.

Overwoekerd

Oorspronkelijk was de gehele muur leeg en dus drager van het kunstwerk. Wat later is er - tot het woord ‘Blind’ - een graffiti aangebracht en vandaag de dag is dat onderste woord overwoekerd door klimop, waarin zich nu talloze musjes nestelen. ,,Misschien moet het werk maar langzaam verdwijnen, het was tenslotte een kunstwerk bedoeld voor drie maanden”, mijmert Foolen.

Volledig scherm Muurtekst ‘Grauw Beeld Blind’ © Sem Wijnhoven/DCI Media