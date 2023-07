Het heeft even geduurd, maar eindelijk zijn ze er dan toch: de eerste, nieuwe elektrische bussen van Hermes

Politie zoekt bestuurder van achtergela­ten zwaar beschadig­de auto in Eindhoven

EINDHOVEN – De politie is op zoek naar de automobilist die zaterdagavond rond 22.00 uur een zwaar beschadigde auto op de Paradijslaan in Eindhoven achterliet en vervolgens op de vlucht sloeg. De man wordt verdacht van doorrijden na een aanrijding: eerder kreeg de politie een melding dat een auto op de Elzentlaan met grote snelheid tegen een boom is gereden.