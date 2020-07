Het hele jaar Glow in de Piazza

Motion Imagination Experience is de volledige naam van de lichtkunstshow die vanaf nu zes dagen per week te bezoeken is op de tweede verdieping van de Piazza in Eindhoven. Al spreekt initiatiefnemer en eigenaar Bram van der Vorst van het naastgelegen restaurant Dinner in Motion liever van een beleving. ,,We zijn geen voorstelling of show waar je voor gaat zitten en naar kijkt. Iedere bezoeker bepaalt zelf zijn ervaring. Je loopt rond, ontdekt en ondergaat de Imagination Experience.”