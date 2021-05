Het hing al jaren in de lucht, maar de roofvogels van Falconcrest in Eindhoven gaan nu echt verhuizen

PSV mag komend weekend geen toeschou­wers toelaten in het Philips Stadion

29 april PSV speelt dit weekend tegen sc Heerenveen weer zonder publiek. Dat is de uitkomst van alle (veiligheids)overleggen met officiële instanties over de vraag of het verantwoord is om weer toeschouwers toe te laten. Uiteindelijk heeft het kabinet de knoop doorgehakt en mogen bij alle eredivisie-wedstrijden geen toeschouwers komen. In de huidige corona-situatie wordt dit nog niet als wenselijk gezien.