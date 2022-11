Het internet is stuk, zegt internetpionier Marleen Stikker: ‘We zijn verslaafd aan TikTok en Twitter’

Dwangsom voor Asfalt Centrale Eindhoven op losse schroeven, maar niemand weet precies waarom

EINDHOVEN - Het is twijfelachtig of de Asfalt Centrale Eindhoven (ACE) bij een volgende overschrijding van de uitstootnormen wel echt een boete moet betalen. Het is de vraag of de dwangsom overeind kan blijven omdat de laatste meting is gedaan tijdens een experiment.

22 november