Het is allemaal motor wat de klok slaat bij Biqer in Eindhoven

Ook motoren hebben onderhoud nodig en eigenaar Robert Compier van Biqer Motoren vindt dat dat gezien mag worden. „Motorrijders zijn vaak technisch georiënteerd en ze willen bijna allemaal graag zien wat er met hun motor gebeurt, tijdens het onderhoud. Dus hebben we besloten tot een open werkplaats in verbinding met de showroom en waar te zien is dat we alles volledig transparant doen.”

Compier is zelf gek met motoren en is de nieuwe BMW motorenzaak vanuit het niets gestart. „Nou ja, mijn opa reed in 1919 al motor in Ouderkerk en sindsdien heeft onze familie altijd iets met wielen, auto's en fietsen, gehad. Zelf heb ik in de autozaak van mijn vader gewerkt tot zeven jaar geleden, toen ik een adviesbureau begon. Ik wilde graag zelf een motorzaak starten en ben in Eindhoven terechtgekomen ook omdat ik hier op de Fontys mijn opleiding heb gehad.”

Aangepakt

Met hulp van BMW Nederland heeft Compier het grondig aangepakt. De nieuwe zaak in de Eindhovense autowijk werd vrijdag officieel geopend en houdt zaterdag een feestelijke open dag. „We hebben hier veel ruimte met 1300 vierkante meter. Belangrijk is de routing waarbij een motor voor onderhoud via een aparte ingang binnenkomt, eerst in overleg met de eigenaar over welke klachten er zijn, dan wordt gewassen en tot slot op één van de vijf werkplekken terechtkomen. Terwijl de eigenaar erbij is of rondkijkt in de showroom, gaan onze drie monteurs aan de slag. Ze kunnen de motor op de speciale brug op ooghoogte demonteren en alles doen wat voor de reparatie of het onderhoud nodig is.”

Onderhoud en reparatie van motoren is net als van auto's helemaal schoon, zegt Compier. „De tijd van vieze overalls in een werkplaats met olie op de vloer en een pin-up kalender aan de muur is lang voorbij. Een motor sluit je aan op een laptop om een diagnose te stellen. Dan hebben we kasten vol speciaal gereedschap, waarmee onze mensen de reparaties doen. We vinden het leuk om dat aan de bezoekers van onze zaak te laten zien.”

Volgens Compier zijn er in de omgeving van Eindhoven veel liefhebbers van BMW motoren. „We hebben al contact met honderden van hen en gaan ons uiteraard actief presenteren. Als zo in het voorjaar de zon doorbreekt krijgen al die motorliefhebbers de kriebels en dan zijn ze hier welkom. Want we hebben 25 modellen in onze showroom van 5900 tot 30.000 euro. En ook nog enkele tientallen occasions. Om de mensen over de drempel te halen hebben we mooie aanbiedingen.”