Het is heet en droog: Waterverbruik regio Eindhoven en Helmond 40 tot 50 procent hoger

Golf aan au­to-inbraken in Eindhoven: dief weet in welke kofferbak een laptop ligt

6:00 EINDHOVEN - Wie na zijn werk geregeld een vorkje prikt in de stad, herkent het wel. Die laptoptas. Mee naar het restaurant zeulen is niet ideaal, dus verdwijnt ‘ie vaak achterin de kofferbak van de auto. Want: uit het zicht van de dieven. Bovendien staat de auto in een parkeergarage die volhangt met camera’s. Bij terugkomst blijkt toch het zijruitje ingetikt en de laptop pleite. Het was recent alleen al in de parkeergarages aan de Emmasingel in Eindhoven acht keer raak. In totaal werd er afgelopen week in 29 auto’s ingebroken in de stad.