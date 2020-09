'Het is lastig om uit zo'n situatie te komen'

W ie de stralende Maria spreekt kan zich niet voorstellen dat zij nou een slachtoffer werd van arbeidsuitbuiting. ,,Toen zat ik een diep, donker dal. Nu kijkt ik vanaf een zonnige top terug", vertelt ze in het Engels. Maria komt van oorsprong uit Venezuela en heeft een Spaans paspoort. ,,Ik woonde en werkte in Argentinië. Maar ik wilde graag naar Europa, rondreizen. Ik hoopte hier uiteindelijk met mijn opleiding tot landschapsontwerper aan de slag te kunnen. Een vriendin die al in Nederland woonde zei: dit is the place to be."