Het is moeilijk om de diagnose ‘mogelijk borstkanker’ telefonisch over te brengen

Jongeren spelen verstopper­tje met wijkagen­ten in Bakel: ‘Hij reed met tachtig achter me aan’

19:02 BAKEL - Ze zitten al weken thuis. Tenminste, dat had zo moeten zijn. Maar niet alle jongeren trekken zich iets aan van de coronaregels. Hun leven is al zo saai. Ook in Bakel.