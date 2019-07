Het is vaak raak met vrachtwagens op de A67: tien ongelukken in drie maanden tijd

EINDHOVEN - Een dodelijk ongeluk waarbij drie vrachtwagens zijn betrokken. En een paar uur later opnieuw een naar incident met een vrachtwagen, die schaarde over de weg. Het is de laatste tijd vaak raak op de A67 bij Eindhoven. Sinds mei zijn er al zeker tien ongelukken gebeurd waarbij vrachtwagens waren betrokken. De weg staat ook hoog op de lijst met plaatsen waar de meeste vrachtwagenongelukken gebeuren.

Wie de snelweg kent, weet dat er regelmatig een lange stoet aan vrachtwagens over de rechterrijstrook dendert. De A67 tussen Eindhoven en Venlo is dé doorgangsroute tussen het Ruhrgebied en de havens van Rotterdam en Antwerpen. Pas bij Veldhoven splitst het verkeer richting de twee steden, en is er iets meer lucht voor het overige verkeer.

Eén tot meerdere keren per week gaat het mis, al is het maar door een stilgevallen vrachtwagen, zo bleek vorige week uit de nieuwste cijfers.

De vrachtwagenongelukken in de afgelopen drie maanden op een rij:

Lastig tussen te komen

Het ‘treintje’ van vrachtwagens is een van de mogelijke oorzaken van veel ongelukken, zegt Ed van Meerendonk van Transport en Logistiek Nederland (TLN). ,,Er zijn veel op- en afritten op deze weg, vooral tussen Eindhoven en Asten. Als er een kolonne van vrachtwagens over de rechterrijstrook rijdt, is het voor personenauto's soms lastig uitvoegen. Als ze er toch tussen komen, kan het gebeuren dat een vrachtwagen hard in de remmen moet.‘’ Met als gevolg mogelijk een kop-staart-botsing of een vrachtwagen die over de weg schaart.

Wie het nieuws over de weg in de gaten houdt, zou denken dat het om de haverklap raak is op de weg. Er zijn inderdaad veel vrachtwagenongelukken, ziet ook TLN, maar volgens Van Meerendonk naar verhouding niet vaker dan elders op Nederlandse wegen. Het feit dat hier zo veel vrachtverkeer rijdt, maakt ook dat vrachtauto's hier wat meer betrokken zijn bij ongelukken. ,,En een ongeluk met een vrachtwagen heeft vaak meer impact, dus daar merken ook meer mensen iets van.

Korte en lange termijn

Naast de drukte TLN-woordvoerder de paar bochten in de weg, en het feit dat sommige op- en afritten behoorlijk kort zijn als mogelijke veroorzakers van ongelukken. ,,Bij korte invoegstroken, heeft een vrachtwagen niet genoeg tijd om op snelheid te komen. Langere in- en uitvoegstroken zouden al een goede kortetermijnoplossing zijn. Die bij Lierop is bijvoorbeeld verlengd, en een heel stuk beter geworden.‘’

Maar het liefst ziet de transportsector dat de hele weg verbreed wordt, zoals in elk geval met het stuk Eindhoven-Geldrop gaat gebeuren. De weg gaat daar van twee naar drie rijstroken. Ook komen er meer vluchthavens, waar vrachtwagens met pech kunnen staan. Dat moet de doorstroming verbeteren. Het is overigens nog niet zover: pas in 2024 staat de A67 op de planning van de wegwerkers.

Nog meer verbreed