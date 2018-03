Het kan dus nog gekker op de woningmarkt

Alsof hij het in Keulen hoort donderden. Bieden? Op een nieuwbouwhuis? Nooit van gehoord, zegt de Nuenense wethouder Martien Jansen (ruimtelijke ordening en wonen, lokale partij W70) desgevraagd. Toch gebeurt het wel degelijk. In zíjn gemeente, in een bouwproject waarvoor de grond nota bene door de gemeente zelf is verkocht aan de projectontwikkelaar.

In het bouwplan Nuenen-West, ingeklemd tussen Eindhoven en Nuenen, worden tot 2030 stapsgewijs 250 woningen ontwikkeld. Bouwmastodont Heijmans start binnenkort met de bouw van een deel ervan: zestig tweekappers en vrijstaande woningen. Vanaf 347.500 euro. Volgens de door Heijmans in de arm genomen verkoopmakelaar Van Santvoort is de belangstelling enorm. Gemiddeld zeven geïnteresseerden per woning, met uitschieters richting de vijftien voor sommige huizen.

Overbieden

Volgens makelaar Pieter van Santvoort is zo'n vijftien procent overbieden in Eindhoven momenteel niet ongebruikelijk, zegt hij op basis van ervaringen met bestaande bouw. Voor zover bekend bij de makelaar, de grootste in de regio, zijn de projecten in Nuenen en Waalre de eerste in Zuidoost-Brabant waarbij kopers van nieuwbouw met hun bod via de notaris uitmaken wie een huis mag kopen.

In Waalre was het hetzelfde liedje bij bouwproject The Lodge in Waalre-Noord, aan de rand van het dorp en vlakbij Veldhoven. Aanvankelijk speelt bij het grootste gedeelte van dat project nog iets anders mee bij de toewijzing van een woning: meerwerk. Wie een aanbouw laat plaatsen, en dus meer uitgeeft, loopt een grotere kans de tweekapper te mogen kopen. Maar omdat meer geïnteresseerden allerlei opties aanvinken, is een deel van hen ook hier uitgenodigd een bod te doen.

Nadat de Nuenense wethouder Jansen bij de betrokken makelaar om opheldering heeft gevraagd over Nuenen-West, geeft hij aan het onderwerp op de agenda van de komende vergadering met de burgemeester en de andere wethouders te zetten. Jansen: ,,Dit toont aan hoe groot de woningbouwopgave is. Wat mij betreft trekking we lering uit dit nieuwe fenomeen en maken we hier in de toekomst afspraken over."

Principes