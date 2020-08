Het kan verzamelaar Nike Smit niet klein genoeg: ‘Het is zo klein en perfect en zo knap gemaakt’

Het zilveren dienblaadje van het kleinste serviesje is nog geen drie centimeter. Een kopje hooguit een paar millimeter. Laat staan hoe klein de minuscule oortjes van het suikerpotje zijn. ,,Het is zo klein en perfect en zo knap gemaakt”, zegt verzamelaar Nike Smits. ,,Dat maakt het leuk om de serviesjes te verzamelen.” Haar eerste setje kreeg ze van haar moeder toen ze een jaar of twintig was. ,,Ik kan het me nog goed herinneren. Ik woonde nog thuis”, vertelt Smits. ,,Toen ik dit serviesje zag, vond ik het zo leuk, dat ik het cadeau kreeg. Toen is het verzamelen begonnen. Helaas is het al een keer gevallen, maar mijn vader heeft het weer keurig aan elkaar geplakt.”