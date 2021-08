Het kan zo niet langer, vindt fietsburgemeester van Eindhoven: ‘stad moet nu echt voor fietser kiezen’

Fietsburgemeester Sarge Meulman wil nu buurten en straten die problemen hebben bijeen brengen, om samen sterker te staan. In oktober hoopt hij een bijeenkomst te kunnen organiseren. ,,Daarmee wil ik protesten bundelen en laten zien dat het niet om eenlingen gaat.” Ook wil Meulman de landelijke enquête Fietsstad 2022 van de Fietsersbond gebruiken om de gemeente Eindhoven in beweging te krijgen.

Want de fietsburgemeester wil zeker zijn ‘ketting’ nog niet inleveren. ,,Zolang ik het idee heb dat ik nog ongelukken kan voorkomen, ga ik door", zegt Meulman. Sinds begin 2020 heeft hij de functie op zich genomen. Gesteund door de Fietsersbond en de gemeente Eindhoven meldde hij zich bij BYCS, een internationale organisatie die het fietsen wil bevorderen.

Volledig scherm Fietsburgemeester Sarge Meulman van Eindhoven. © FotoMeulenhof

Meulman pakte de fiets en trok door de stadsdelen, op zoek naar problemen voor fietsers. Een aantal zaken zijn hem opgevallen. De omgeving van basisscholen is niet bepaald veilig, in 30 kilometer-zones wordt veel te hard gereden en de onderhoudstoestand van de wegen is slecht. Zo zijn op veel plaatsen de lijnen, haaientanden en dergelijke weggesleten.

,,Ik heb een lijstje met 75 punten waar de wegmarkeringen slecht zijn ingeleverd bij de gemeente. En daar zitten ook hele straten en kruispunten bij. Ze hebben toegezegd dat ze er iets aan gaan doen. Dat is mooi, maar helaas is dat tot nu toe niet gelukt. Dit najaar misschien", spreekt hij hoopvol.

Volledig scherm Fietsburgemeester Sarge Meulman van Eindhoven op de kruising Roffart-Ehrenstein aan de rand van Hanevoet. De haaientanden en zo zijn bijna helemaal verdwenen. © Kees Martens/DCI Media

De andere problemen vergen veel meer geld. Om automobilisten te dwingen zich aan de 30 kilometer-regel te houden, zouden er veel meer maatregelen getroffen moeten worden. ,,Die klachten zijn al heel lang bekend, maar daar gebeurt niets aan, zoals op de brede en gevaarlijke Jan van Eijckgracht bijvoorbeeld. Er is geen pro-actief veiligheidsbeleid: wachten op groot onderhoud duurt soms veel te lang. De gemeente Eindhoven kiest gewoon niet voor de fietser. Het bevorderen van fietsgebruik staat wel in allerlei beleidsstukken, maar in de praktijk gebeurt er gewoon niks. Eindhoven was én is een echte autostad", aldus Meulman.

Geen vrijliggende fietspaden bij 50 kilometerwegen

Een ander voorbeeld: 50 kilometerwegen in Eindhoven hebben nog steeds niet altijd vrijliggende fietspaden zoals de landelijke richtlijnen dat voorschrijven. Voorbeeld? De Dirk Boutslaan, vorig jaar ingericht als uitvalsweg voor de binnenstad. ,,Daar zijn ook al aanrijdingen geweest.” Ook de routes voor schoolgaande kinderen zijn een ondergeschoven kindje volgens Meulman. ,,Bij basisschool De Trinoom aan de Deken Van Somerenstraat/Zwembadweg wilden ze zelfs het bouwverkeer voor Nieuw Bergen over de fietsroute laten lopen. Samen met de fietsende kinderen! Dat kan toch niet!", het maakt de fietsburgemeester alsnog weer heel boos.

Volledig scherm Fietsburgemeester Sarge Meulman van Eindhoven besprak met de leerlingen (vlnr) Mathias, Storm, Max en Liam de onveilige verkeerssituatie rond hun basisschool de Trinoom. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Vooral ook omdat hij er achter komt dat op veel plaatsen buurtbewoners al jaren te hoop lopen tegen de gemeente Eindhoven die geen maatregelen wil treffen. Zoals op de Edenstraat, waar de buurt een 30 kilometer weg van wil maken. ,,Onbespreekbaar voor de gemeente.” Of op het Hofke en de Tongelresestraat, vlakbij de Ring. ,,Bij het Klein Tongelreeppad krioelt het verkeer door elkaar. Auto's slaan af, keren op de weg en daar tussendoor moeten fietsers en voetgangers zich maar zien te redden. Levensgevaarlijk.”

Quote Die auto's in de binnenstad, dat kan allemaal niet meer, daar is gewoon geen plaats voor. Dat is een onhoudbare keuze Sarge Meulman, Fietsburgemeester Eindhoven

Volledig scherm De moeilijke verkeerssituatie op de Tongelresestraat in Eindhoven, ter hoogte van het Klein Tongelrepad. © Kees Martens/DCI Media Volgens Meulman zal de gemeente drastisch moeten kiezen voor het veiliger en comfortabeler maken van het fietsverkeer, en niet alleen op de supersnelfietspaden, maar ook in de wijken. ,,Want die auto's in de binnenstad, dat kan allemaal niet meer, daar is gewoon geen plaats voor. Dat is een onhoudbare keuze. De toekomst is aan de fiets, de stad moet daarvoor kiezen. Maar bijvoorbeeld van de parking onder de Heuvel een fietsparkeergarage", aldus de fietsburgemeester.

De enquête van de Fietsersbond is maandag gestart. Tot half oktober kan iedereen zijn mening geven over de fietsvoorzieningen. In tachtig vragen komen allerlei zaken aan de orde, zoals veiligheid voor kwetsbare groepen als ouderen en kinderen, onderhoud van wegen, het netwerk (moet een fietser veel omfietsen om fatsoenlijk ergens te komen), voldoende parkeerplekken, goede ondergrond, en dergelijke.

Eindhoven landelijk niet in top 100 fietssteden

Daarnaast beoordeelt de belangenorganisatie de 352 Nederlandse gemeenten ook op een aantal factoren, zoals omrijtijden, inrichting van rotondes, aanwezigheid van fietspaden op 50 kilometer-wegen, en de stedelijke dichtheid (hoe dichtbij zijn de voorzieningen). Dat leidt dan tot een score. De gemeente met de hoogste score mag zich Fietsstad 2022 noemen, een prijs die in 2020 naar Veenendaal ging. Eindhoven kwam met een score van 3,4 op het maximum van 5 niet voor in de top 100. En ook dit jaar zal de Lichtstad niet winnen, zegt Meulman. De afgelopen jaren is er zeker niet genoeg in de fietser geïnvesteerd, vindt hij.