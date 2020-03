Het lekkerste ijsje eet je bij Intelligentia in Eindhoven: ‘Ik houd van het spelen met smaken’

IJs van zwarte kersen uit Mierlo met een saus van de Japanse citrusvrucht Yuzu en een suikerspin van sakurabloesem. Het was deze onalledaagse combinatie van originele ingrediënten die Jeffrey Claassen uit Deurne dinsdagavond de winst opleverde in Gorinchem. Hier binden jaarlijks 15 van de beste ijsmakers de strijd met elkaar aan door binnen 6 minuten vier identieke ijscreaties te maken. Deze worden beoordeeld door een vakjury met oud-winnaars en een kinderjury. Van oudsher is de Gouden IJscreatie een vakprijs voor de meest originele ijscoupe, maar omdat de inzendingen nauwelijks nog geserveerd werden in een sorbetglas is die naam geschrapt.

IJsje met een Japans thema

Ook Claassen koos een bijzondere presentatie voor zijn Cherry Blossom met Japans thema. Naast het schaaltje met witte chocolade ijs en kersenijs, een verplicht onderdeel, liggen enkele bloesemblaadjes, besprenkeld met zelfgemaakte parfum van rijstmelk en kersenbloesem. Daarboven een grote roze wolk van suikerspin, eveneens van de Japanse kersenboom. Ook hijzelf zit sinds dinsdagavond op een roze wolk. ,,Het is de eerste wedstrijd waar ik aan meedoe en ik had nooit verwacht dat ik meteen zou winnen." Vooral op het onderdeel creativiteit scoorde hij hoog. Claassen houdt van spelen met smaken. ,,De grootste uitdaging is zorgen dat het dessert één geheel wordt maar het ook interessant genoeg blijft om te blijven proeven."

Stamppotijs en bolletjes worstenbrood

Door de winst is Intelligentia automatisch genomineerd voor de titel IJssalon van het jaar 2020, de aankomende maanden krijgt de top-3 bezoek van een mysteryguest. Volgens Sabine Cocu is hun zaak al ruim vijf jaar een vreemde eend in de bijt in de behoudende ijswereld, waar velen een vergelijkbaar assortiment voeren. ,,Wij zijn wat brutaler." Toen Nederland in de ban raakte van karamel-zeezout lag die smaak al vier jaar in hun vitrine. Verder op het menu stonden al stamppotijs, gembercitroengras en bolletjes worstenbrood. Nieuw dit voorjaar is cheetosijs.

Met 19 jaar was Claassen een van jongste genomineerden. Toen hij 1,5 jaar geleden voor de eindstage van zijn patsserieopleiding binnenkwam bij Intelligentia had hij nog nooit een bolletje geschept. Dinsdagavond maakte hij niet alleen het ijs zelf maar ook alle vullingen en koekjes, zijn specialiteit. Momenteel volgt hij een opleiding tot leidinggevende. ,,Al van jongs af aan droom ik ervan om mijn eigen ijssalon te hebben.” Het winnende ijsje is vanaf nu een jaar lang - een voorwaarde voor deelname- te verkrijgen voor 10 euro.