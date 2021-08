Het loopt nog geen storm bij de binnenbaden

Festivalor­ga­ni­sa­to­ren balen van overheids­be­sluit: ‘We voelen ons een beetje aan het lijntje gehouden’

3 augustus De organisatie van Elsom Open Air in Reusel en Paperclip in Eersel was optimistisch en hoopvol gestemd over de doorgang van de eendaagse festivals, maar daar zette de overheid maandag alsnog een streep door. ,,We voelen ons wel een beetje aan het lijntje gehouden.”