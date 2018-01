Het lukt deelneemster 'We Stoppen' Helen Grady uit Eindhoven niet om te stoppen

Toernee van tien topwerken doet Van Abbemusuem in Eindhoven aan

4 januari EINDHOVEN - Het is eigenlijk een enorm 'dankjewel'. De reizende tentoonstelling 'Tien topstukken on tour' is een dankbetuiging van vier grote Nederlandse musea aan het land. Zonder de steun van onder meer de Bankgiro Loterij zouden grote aankopen niet mogelijk zijn. En dus zijn vanaf zaterdag 6 januari drie weken lang tien topwerken te zien in het Van Abbemuseum in Eindhoven.