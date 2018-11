Het Luzac College Eindhoven zit eindelijk in een echte school

Luzac heeft negentien vestigingen in het land voor mavo, havo en vwo. Daarnaast zijn er vier hogescholen met vier studierichtingen, zoals in Eindhoven op het Kennedyplein. De middelbare school in Eindhoven begon op de Markt en verhuisde negen jaar geleden naar het voormalige zusterhuis aan de Heezerweg. ,,Dat was nu echt te klein geworden", vertelt rector Jackeline Tullenaar in het nieuwe onderkomen aan de Frederiklaan. ,,Met ruim honderd leerlingen zitten we hier ruim in onze jas en hebben we ruimte om verder te groeien in aantal."