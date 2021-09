Het nieuwe, andere seizoen: dit zijn de tips van de cultuurredactie

Jeroen Zoet is in Italië een tevreden eerste keeper: ‘Spezia is een goede keuze geweest’

4 september In Italië wil Jeroen Zoet dit seizoen zijn vroegere PSV-niveau weer gaan aantikken en zo mogelijk overtreffen. De keeper voelt zich nog in de kracht van zijn leven en wil zijn club Spezia helpen om opnieuw in de Serie A te blijven.