‘Het nieuwe normaal’ lijkt einde verhaal voor veel podia

300 miljoen extra steun stelde cultuurminister Van Engelshoven woensdag beschikbaar voor de cultuursector. Hoe dat geld precies verdeeld gaat worden is nog niet duidelijk, maar dat zeker de podia het keihard nodig zullen hebben staat vast. Een kwart van de theaters in deze regio kan het in deze situatie nog zo’n drie maanden uitzingen, verwacht Dries Floris, directeur van De Kattendans in Bergeijk, voorzitter van de afdeling ZeBraLim van de VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties), en lid van het VSCD-crisisteam. ,,De rest kan het dubbele aan. Dit op voorwaarde dat subsidies gehandhaafd blijven, ook al wordt er geen prestatie geleverd. Ook is de NOW-regeling van groot belang (de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud werkgelegenheid-red). Valt deze weg na 12 weken en de zalen zijn nog steeds dicht, dan gaat het erg hard met de verliezen.”