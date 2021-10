Het nieuwe wijkgebouw van Woensel West in Eindhoven schiet vanaf nu uit de grond

Best ziet 'arbeidsmi­gran­ten­dorp’ niet zitten, maar kan het de plannen stoppen? ‘Jurist moet ernaar kijken’

11 oktober BEST - Het plan van een Eindhovens bedrijf om aan de rand van Best een ‘bedrijfsdorp’ voor arbeidsmigranten te bouwen, stuit ook in de gemeenteraad op veel vragen. De belangrijkste: kán de gemeente er überhaupt iets tegen doen? Dat blijkt voer voor juristen.