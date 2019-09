Het oorlogsverhaal van Brabant in 75 maquettes: schaal 1 op 87

Het lijkt een onschuldig tafereel. Vijf kinderen en een jonge man - met hark - lopen over een groot grasveld. Omgeven door een hek, aan de rand staan drie populieren. Drie kinderen kiezen hun eigen weg: ze dartelen door het veld, in de richting van een aantal rijsporen in het gras. Twee anderen volgen trouw hun volwassen begeleider: een van hen zit op zijn hurken.



Toch gaat achter deze op het oog zo vredige maquette een hoop oorlogsleed schuil. ,,Want die jongen zit daar omdat hij een klein, blinkend doosje liggen", vertelt ontwerper Rocco Verdult. ,,Hij maakt het open, en het blijkt een explosief te zijn dat tot ontploffing komt.” De jongen is op slag dood, net als zijn zusje en de begeleider. ,,De drie andere kinderen zijn ongehoorzaam. Zij gaan op zoek naar Amerikaanse soldaten, want die hebben misschien chocolade, of kauwgom. Uiteindelijk ontlopen zij dus de explosie, juist omdat ze stout zijn...”