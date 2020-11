Het PSV van de toekomst wordt nú ontworpen

EINDHOVEN - Hoe moet PSV er in 2030 uitzien? Basisscholen in Eindhoven en Helmond gaan in een project oplossingen bedenken voor de voetbalclub op het gebied van onder andere veiligheid, voeding en energie. De aftrap was woensdag op basisschool Rapenland.