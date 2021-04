Het raadsel van de Dommel blijft bestaan; geen verklaring voor plantensterfte, maar aan de kano's lag het zéker niet

,,We blijven een beetje in het duister tasten.” Het is een wat onbevredigende conclusie die Jan van de Graaf - adviseur waterkwaliteit van Waterschap De Dommel - moet trekken na het recente verschijnen van een rapport over de plantensterfte in De Dommel. Het was in maart 2020 goed mis, ‘in 36 jaar nog nooit meegemaakt', constateerde beheerder Tiny Smulders van het waterschap.