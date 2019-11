Het regent loftuitingen voor deze man en mama van restaurant Mei Wah in Eindhoven

Mei Wah is al meer dan een halve eeuw een begrip in Eindhoven. Dus móét het Chinees restaurant wel bijzonder zijn. Maar wat is nou het geheim daar? De moeder des huizes zal er geheid iets mee van doen hebben ... Met Tak Sang Yuen staat inmiddels de derde generatie aan het roer; hij bestiert de zaak samen met zijn vrouw Anouk. En inderdaad, mama Sui Wan Yuen-Ko staat nog vrijwel dagelijks in de keuken. En dat doet ze goed, want restaurantgids Gault&Millau riep Mei Wah uit tot Aziatisch restaurant van het jaar 2019. De eetgelegenheid duikt bovendien op tussen de vijfhonderd beste restaurants van Nederland in de laatste Lekker. Nou, op naar de Leenderweg dus!