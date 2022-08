Hét reggaefestival van het zuiden is terug, met dank aan twee nieuwe longen: ‘De meeste mensen krijgen één leven, Peer kreeg er twee’

LUMMELEN Wat nou lekker niksen, je bent toch geen lamlendige slapjanus?

Ik heb een lummel-jurk. Als ik er naar kijk hoor ik golven breken op een strand. Ik zie een bloedrode zon ondergaan na een snikhete dag, die natuurlijk niet té heet was maar precies perfect vanwege dat verkoelende briesje. Ik ruik een net geschilde ananas die in partjes voor me in een bakje staat en voel het glas in mijn hand, dat tot de nok toe gevuld is met de meest fantastische cocktail ooit, inclusief gesuikerd randje en papieren parasolletje.

