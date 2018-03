Het roer gaat om in binnenstad Eindhoven

EINDHOVEN - De Eindhovense binnenstad gaat in de visie van supervisor Winy Maas compleet op de schop. Dinsdag gaf hij vast een inkijkje in de toekomst.

Een grotere binnenstad die zich uitstrekt van de moskee aan de Mauritsstraat tot de Effenaar bij de Tramstraat. Een binnenstad die bovendien een complete metamorfose ondergaat. Een bombardement van groen, meer water en veel meer woningen. En de fietser? Die mag straks als het aan Winy Maas ligt gewoon weer over de Demer en de Rechtestraat.

Winy Maas, architect van onder andere de Markthal in Rotterdam, werd vorig jaar door Eindhoven aangesteld als supervisor van de binnenstad en adviseert de gemeente bij alle grote ontwikkelingen. Dinsdag gaf Maas in het Stadhuis een eerste presentatie over zijn visie. Geen in beton gegoten document maar een beeld van hoe de binnenstad van de toekomst eruit moet komen te zien. Het eerste concrete bouwproject is de metamorfose van de noordkant van het Stadhuisplein tot bijzondere gebouwen voor wonen, werken en recreëren.

Volledig scherm Presentatie architect Winy Maas op Stadhuispein in Eindhoven tijdens de afgelopen DDW © FotoMeulenhof

Maar ook met de keuze van de vervangers van de rode steentjes is er enige haast geboden. Omdat Maas in de hele - grotere - binnenstad dezelfde uitstraling wil van de openbare ruimte moet de keuze voor de bestrating al in mei gemaakt worden. Dan kiest de gemeente namelijk de bestrating die op de Vestdijk komt te liggen. Een besluit dat niet uitgesteld kan worden omdat anders de rijkssubsidie voor het Vestdijk-plan vervalt. De keuze voor de Vestdijk gaat in de visie van Maas ook gelden voor de rest van de binnenstad.

Wat betreft de soorten bestrating wordt er volgens Maas gekeken naar klinkers, asfalt, natuursteen of een combinatie daarvan. Op korte termijn worden er proefstroken van verschillende type bestrating op de Vestdijk gelegd.

Twintigduizend extra inwoners moet de Eindhovense binnenstad over tien jaar tellen in de visie van Maas. Mensen die wonen in nieuwe woontorens, huizen die als blokken op bestaande gebouwen komen of in gebieden die compleet opnieuw ontwikkeld worden. Bewoners die moeten gaan zorgen voor meer levendigheid maar waarvoor in de huidige compacte binnenstad geen ruimte is.

De binnenstad van Winy Maas is dan ook een stuk groter als de huidige pinda die omsloten wordt door de Vestdijk en de Keizersgracht. Gebieden zoals het VDMA-terrein, de Bergen en de Dommelstraat gaan echt deel uit maken van de nieuwe binnenstad. Niet dat hier overal nieuwe winkelstraten komen maar wel door te kiezen voor een uitstraling van de openbare ruimte die zorgt voor eenheid.

Maas staat bekend om zijn soms onnavolgbare gedachtesprongen en die maakte hij dinsdag ook volop in een presentatie vol humor waarin hij duidelijk liet zien een zwak te hebben voor Eindhoven. Voor de ratjetoe aan soorten bestrating die er ligt en voor de keuze om bij ieder paaltje een ander paaltje te zetten om het ene paaltje te beschermen.

Een video over de brainstormsessie tijdens de DDW over de binnenstad

In zijn visie gaat de binnenstad dan ook grondig op de schop. De binnenterreinen, nu nog gebruikt voor de aanvoer van winkels, moeten nieuwe spannende straatjes worden. Groen in de straten, op de gevels en op de daken. Waar we straks via trappen ernaartoe ook nog overheen kunnen lopen als het aan Maas ligt. Volgens de architect moet ook de fietser straks weer gewoon door de binnenstad kunnen, gewoon omdat dat bij Eindhoven past vindt hij.

Volgens Maas moet ieder gebouw dat de komende jaren in het Eindhovense centrum gebouwd wordt, een echte toevoeging zijn. De 'Eindhoven collectie' zoals hij het noemt. ,,We leven in een tijd dat je ook voorwaarden kunt stellen want projectontwikkelaars staan in de rij om in Eindhoven te mogen bouwen. De kansen liggen er nu. De vraag is, durven we het aan?"