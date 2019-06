Het spanningsveld tussen groene ambities in een jungle van beton

video Eindhoven verzekert rechtbank dat er vrijwilli­gers zijn die deel schoonmaak­ta­ken overnemen

10:16 EINDHOVEN - Een van de redenen waarom Eindhovenaren sinds vorig jaar minder huishoudelijke hulp krijgen is dat de gemeente vindt dat een deel van de taken door vrijwilligers gedaan kan worden. Het is een van de zaken waar rechters dinsdag veel vragen over stelden.