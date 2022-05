Het spatscherm leek een blijvertje na corona, maar de meeste winkels nemen er nu toch afscheid van

PSV ziet komst Savinho nog altijd zitten en kan schermen met ‘Zinchenko-rou­te’

PSV heeft nog steeds hoop dat het Braziliaanse talent Savinho komend seizoen in Eindhoven speelt. Alom wordt aangenomen dat de 18-jarige aanvaller via een stap naar Manchester City naar PSV kan komen. De Nederlandse club is al langer met die club in overleg om zijn (tijdelijke) komst naar het Philips Stadion mogelijk te maken.

4 mei