Het Stedelijk viert Unesco-predicaat met een nakomeling van de Anne Frankboom

Enthousiast scheppen de leerlingen Gazal (18) en Sean (17) de aarde in het gat rond de witte Paardenkastanje, een afstammeling van de Anne Frankboom. Vervolgens timmeren zij het “Unesco bord” in de grond. Hiermee maken zij het officieel dat het Stedelijk College Eindhoven (SCE) op de Oude Bosschebaan vanaf dit schooljaar een Unesco-school is.

Quote We leren ze over culturen heen te kijken en goede wereldbur­gers te zijn Arjen Daelmans , plaatsvervangend opleidingsdirecteur

Een Unesco-school, wat houdt dat in? ,,Het is nooit een doel op zich geweest om dit worden”, legt plaatsvervangend opleidingsdirecteur Arjen Daelmans uit. ,,Wij geven onze leerlingen normen en waarden mee en willen ze goed voorbereiden op de toekomst. Dat doen we al jaren. We leren ze over culturen heen te kijken en goede wereldburgers te zijn.”

Vrede en mensenrechten

De Unesco-thema’s; vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzaamheid en wereldburgerschap, staan al jaren hoog in het vaandel op deze VMBO-school (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs). ,,Het Unesco gedachtegoed sluit naadloos aan bij onze school. Wij werken al jaren met projecten die vallen onder wereldburgerschap en duurzaamheid”, vertelt Marieke Vannisselroij, coördinator van de werkgroep Unesco-school.

Intercultureel leren: het kan ook haast niet anders, met ruim 66 verschillende nationaliteiten onder de negenhonderd leerlingen. Daarnaast is het unieke van de school de EOA (Eerste Opvang Anderstaligen). Leerlingen met diverse culturele achtergronden krijgen de tijd om Nederlands te leren en te wennen aan school en Nederland. Na gemiddeld twee jaar stromen zij door naar een andere school.

Quote Uit eigen ervaring weet ik wat er speelt en wat ze mee hebben gemaakt en hoe ik ermee om moet gaan. Gazal, leerling

Maar het zijn de leerlingen die nog het beste kunnen uitleggen wat het in de praktijk betekent om een Unesco-school te zijn. Gazal, afkomstig uit Syrië, heeft zelf op de EOA gezeten. Nu, als VMBO-leerling heeft ze meegewerkt aan het kookproject om EOA-leerlingen te begeleiden tijdens de kookles. Samen koken en uitleg geven om elkaar beter te leren kennen. Gazal: ,,Uit eigen ervaring weet ik wat er speelt en wat ze mee hebben gemaakt en hoe ik ermee om moet gaan. Het belangrijkste is dat we elkaar accepteren en respecteren. We zijn allemaal mensen.”

Quote Het is leuk om met jongeren om te gaan die niet het zelfde zijn. Ik leer hoe zij in hun schoenen staan en anders leven dan ik Sean

Sean volgt de opleiding Produceren, Installeren en Energie (PIE). Voor het vak wereldburgerschap heeft hij anderstalige leerlingen wegwijs gemaakt in het vak installatietechniek. ,,We hebben samen vogelhuisjes en telefoonhouders gemaakt. Het is leuk om met jongeren om te gaan die niet het zelfde zijn. Ik leer hoe zij in hun schoenen staan en anders leven dan ik”, vertelt Sean.

Dubbel en dwars verdiend

Ahmad (18) vindt dat de school het Unesco-predicaat dubbel en dwars verdiend heeft. Hij vindt het top hoe de school met anderstaligen omgaat en de hulp die ze krijgen. Hij spreekt uit eigen ervaring. Afkomstig uit Syrië heeft hij het in het begin moeilijk gehad. Nu helpt hij anderen met bijvoorbeeld huiswerk. Ahmad: ,,Fijn dat ze mij hielpen, ik ben blij dat ik iets terug kan doen.”

Stedelijk College Eindhoven hoort bij de SILFO (Stichting Interlokaal en Lokaal Funderend Onderwijs). Alle overige aangesloten scholen planten binnenkort een Anne Frankboom om een statement te maken voor vrijheid, acceptatie en wereldburgerschap.