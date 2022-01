Het theater als kapsalon: zalen in Zuidoost-Brabant sluiten zich aan bij ludiek cultureel protest

EINDHOVEN/GEMERT - Nog steeds geen versoepelingen, de cultuursector is het zat: op woensdag 19 januari worden theaters overal in het land tijdelijk omgebouwd tot kapsalon. Want dat mag wel. In ieder geval Parktheater en Natlab in Eindhoven en De Bunker in Gemert doen mee.

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat theaters en concertzalen tot in elk geval dinsdag 25 januari gesloten moeten blijven. Dan maken we er maar een kapsalon van, bedacht acteur/cabaretier Diederik Ebbinge. In cabaretière Sanne Wallis de Vries vond hij een enthousiaste ‘ambassadeur’.

Onder de noemer ‘Kapsalon Theater’ laten tientallen theaters woensdag op hun podia kappers en schoonheidsspecialisten hun werk doen. Terwijl mensen daar geknipt en vezorgd worden, treden er artiesten op.

In Zuidoost-Brabant doen in elk geval het Parktheater en Natlab in Eindhoven en De Bunker in Gemert mee aan het cultureel protest.

Wachtkamer

,,De regels zijn hetzelfde als in de kapsalon”, zegt Ilona van Heeckeren van Natlab. ,,Je mag je voor een gratis reservering melden aan de deur, als er plek is mag je door, anders wacht je in de wachtkamer. Met een kopje koffie of thee en een koekje. We werken wel met een QR-code, we vinden het fijn om ons aan de regels te houden. Je mag ook komen zonder dat je geknipt wordt, om gewoon weer even cultuur te snuiven.”

Volledig scherm Björn van der Doelen en celliste Mirthe de Jonge © ED

Aan het programma wordt nog hard gewerkt. Wie er in Natlab zeker optreden zijn stadsdichteres en zangeres Iris Penning en zanger Björn van der Doelen, beiden met celliste Mirthe de Jonge. Leerlingen van het Summa College (Beauty & Lifestyle) komen namens beautysalon House of Bloom tussen 13u en 17u (gratis) de nagels en haren verzorgen van bezoekers. Er is wel een fooienpot.

Artiesten geknipt in Parktheater

In het Parktheater wordt geen publiek uitgenodigd, maar wordt theatermakers een knipbeurt aangeboden. ,,We werken samen met kapperszaak Barberstation, dat een dag lang haar zaak naar onze theaterzaal verplaatst”, aldus Geertje van Geel van Parktheater. ,,De mensen die daar voor die dag al een afspraak hadden, worden ook hier geknipt.” Vanuit het Parktheater wordt woensdag de hele dag live gestreamd via Studio040.

Aan het artistieke programma wordt, net als in De Bunker in Gemert, nog gewerkt.

Nog steeds melden nieuwe theaters zich aan voor de actie. Hier is een overzicht te vinden.

Volledig scherm Kapsalon Theater © ED