Het verbijsterende levensverhaal van vluchteling Koshro: 'Mijn vertrouwen in de mensen was verdwenen’

Daar staat Koshro: moederziel alleen bij een tankstation in Amsterdam. Na een helletocht vanuit Iran bereikte hij Nederland met de hulp van smokkelaars. Ze stopten hem in een flatje. Een anonieme helper heeft hem daar opgehaald, zodat hij even een frisse neus kan halen. Tijdens een autorit door de hoofdstad vraagt de smokkelaar of Koshro sigaretten voor hem wil kopen. Als hij naar buiten komt, is de man verdwenen. En nu staat de vluchteling op straat in de regen. Hem rest niets anders dan op zoek te gaan naar een politiebureau om asiel aan te vragen.