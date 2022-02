‘Het Verdriet van Carnaval’, te zien in Veldhoven en Eindhoven, toont de pijn van het gemis

Interview met Eva Rovers over macht van de burger in biblio­theek Helmond

HELMOND - Auteur Eva Rovers schrijft over hoe gewone mensen in staat zijn om grote veranderingen te bewerkstelligen. In de aanloop naar de raadsverkiezingen wordt ze woensdag 16 februari door Theo Verbruggen geïnterviewd in de bibliotheek van Helmond.

