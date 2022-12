‘Het verschrikkelijke 2022 achter ons laten en hopen dat we dromen kunnen waarmaken’

Nieuwe opleiding mét baan voor zij-instromers bij zorginstel­lin­gen ORO, Kempenhaeg­he en Pertoeti

HEEZE/HELMOND/EINDHOVEN - Wie als zij-instromer de zorg in wil, kan zich melden bij Kempenhaeghe in Heeze, ORO in Helmond/Deurne of Pertoeti in Eindhoven. De drie zorgorganisaties bieden een contract en verkorte opleiding voor begeleider specifieke doelgroepen aan.

26 december