Het Voetstuk: de boeren zijn het beu, andersom ook

Erop: Van der Valk

De kerstbrunch bij Van der Valk. Het is als Sinterklaas op 5 december, tulpen uit Amsterdam en Alkmaarse kaas. Typisch Nederlands. Met duizenden tegelijk gaan we met de feestdagen naar deze oerdegelijke hotel- en restaurantketen. De enige files tijdens kerst staan bij de afritten naar Van der Valk. ,,Tien minuten vertraging op de A58 bij Tilburg, vanwege de kerstbrunch...”, meldt de ANWB op de autoradio.

Wat de Van der Valkjes al tientallen jaren flikken, is een waar logistiek huzarenstukje. Bij de vestiging in Nuland is het deze kerst de overtreffende trap. Daar wordt het hotel verbouwd én is de kerstbrunch voor een keer in het pop-uprestaurant De Valk Next Door op de parkeerplaats.

Zo'n 2.200 gasten komen naar Nuland. Voor maar liefst 1.000 kaiserbroodjes, 550 tournedos, 150 kerststollen, 420 hertenbiefstukjes en 480 flessen Merlot. Duizelingwekkende aantallen. Daarbij komen nog 240 flessen Toos, de Toos van der Valk-rosé. Kan niet anders dan dat de mensen teut naar buitenrollen. Manager Wendy van der Valk kijkt ernaar uit: ,,Kerst betekent samen zijn en gezelligheid. Dat familiegevoel proberen we uit te stralen.”

Laat de appelmoes maar komen. Mét kers.

Eraf: de protestboer

Overal doken ze op, de protestboeren. Bij Jumbo, bij Albert Heijn, bij de Amercentrale, in steden, op wegen... Op elke hoek van de straat stond afgelopen week een protestboer klaar om met zijn trekker de boel te blokkeren. Soms met vastgeknoopt spandoek waarop een dichterlijke leus was te lezen. Zoals ‘scheit aan dit beleid‘.

Een paar maanden geleden hadden ze nog veel krediet, die protestboeren. In heel Nederland was er begrip. Zij zorgen toch voor onze groenten, vlees en aardappelen? Noeste werkers, door weer en wind. Moeten zij dan de dupe zijn van het stikstofmonster?

Dat krediet brokkelde langzaam af. Het massaal ontregelen van snelwegen: één keer prima, maar daarna is het toch wel genoeg? Dan had je nog Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force. Eerst met zijn ophitsing richting de provinciale politiek, daarna met zijn Holocaust-vergelijking. Weer stortte een brok krediet in het stikstofmoeras.