Het weekend van de Sinterklaasinkopen: hype of Hamertje Tik?

EINDHOVEN - Bij speelgoedwinkel De Gestelse Bazar aan de Eindhovense Hoogstraat is het in het laatste weekend voor Sinterklaas uiteraard spitsuur. Vooral veel oma's en opa's kwamen er afgelopen weekend hulpsinterklazen.

De afspraak met de buurman hebben David Smits en Jolanda Weijers uit Eindhoven al staan. Hij stelt zich ook dit jaar weer beschikbaar om op afroep volkomen onverwacht op de deur te kloppen. Het moet het startsein worden voor een mooie Sinterklaasviering. Niet in de laatste plaats voor hun drie kleindochters van vijf, twee en twee jaar oud. En trouwens ook voor de eerste kleinzoon, die nog op komst is. ,,Ik heb alvast een auto gekocht. En een babypakje”, vertelt Smits. De jongste generatie bestaat nu nog vooral uit poppenliefhebbers. ,,Al vinden de jongste twee het cadeaupapier nu nog het allerleukst", blikt Jolanda Weijers vooruit.

De oudste is vooral dol op de kleine poppetjes met grote ogen uit de speelgoedserie L.O.L. Surprise! De verpakking lijkt echter in de verste verte niet op een pop. In het L.O.L.-schap liggen ballen van kunststof en staan cilindervormige kokers met opdruk. Waar deze Amerikaanse speelgoedinvasie precies voor staat, is zelfs voor winkeleigenaar Kees Hol niet zo heel makkelijk uit te leggen. ,,Ken je die toverballen die steeds van kleur veranderen? Zoiets is dit ook. Je pelt in feite elke keer een laagje af met weer een nieuwe verrassing.” Een hype die drie jaar geleden opkwam, en inmiddels volgens Hol langzaam zijn einde nadert. ,,Ik twijfel of ik ze voor komende zomer nog moet bestellen.” Vooral een tijdelijke hardloper dus.

Vaste waarden in het assortiment zijn er ook: bordspellen bijvoorbeeld. Worden die weer populairder, zoals de grote ketens claimen? Daarover heeft Hol zijn twijfels. ,,Ik verkoop ze al jaren veel.” Hoe dan ook, ze blijven wel in ontwikkeling. ,,Er zijn van die televisiespellen die eigenlijk niet zo leuk zijn. En die het maar één, twee jaar goed doen. Maar ook weer nieuwe klassiekers: eerst Kolonisten, daarna 30 Seconds en Ticket to Ride.” En nu zijn er de smart games van Haba. Zoals het kasteelspel Luxantis, met een interactief speelbord vol lichtjes. Bianca Roelofs staat ermee in haar handen. ,,Mijn zoon van tien wilde het hebben, geloof ik. Al weet ik niet zeker of ik het goede spel heb. Mijn man en kinderen spelen vooral spelletjes. Ik doe een enkele keer mee.”