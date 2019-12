Het wordt koud, dus helpt Eindhoven daklozen weer van straat

Astense ‘groene’ elpee biedt evenveel nostalgie als geperste

12:00 ASTEN - Een enorme machine drukt twee massief stalen helften van een matrijs tegen elkaar. Plastic korreltjes vinden hun weg via slangen en buizen en worden gesmolten de matrijs in gedrukt. Na nog geen half minuut opent deze zich en blijkt het wonder geschied. Een robotarm haalt een volwaardige elpee uit de mal.